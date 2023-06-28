Белый дом назвал конференцию по украинской «формуле мира» в Копенгагене продуктивной 28 июня, 06:53 Белый дом (Фото:REUTERS/Эрин Скотт)

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Оливия Делтон.



По ее словам, участники закрытых консультаций «провели позитивную и продуктивную дискуссию о том, как могут выглядеть принципы мира, и как мы можем достичь справедливого и прочного мира в Украине».

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Чиновник также уточнила, что Штаты на данной конференции представлял старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы Аманда Слоут (лично), и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (онлайн).

Делтон также отметила, что эта встреча была инициирована Украиной.

Участники консультаций в столице Дании согласились, что все стремятся к миру и завершению войны РФ против Украины.

Представитель Белого дома также обратила внимание на необходимость гарантировать выполнение фундаментальных принципов Устава ООН — относительно суверенитета и территориальной целостности государства.

В Дании в условиях строгой секретности провели мирную конференцию по Украине, передала немецкая радиостанция Deutschlandfunk. По ее данным, кроме представителей ряда западных государств в ней приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в частности: Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки. Эти страны до сих пор занимали преимущественно нейтральную или сдержанную позицию относительно войны России против Украины, но недавно почти все из них инициировали какие-то собственные «мирные предложения». Подробности встречи в Дании неизвестны.