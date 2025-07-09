Обсудили спецтрибунал и санкции против РФ. Зеленский в Риме встретился с президентом Италии Маттареллой

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июля, в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Хороший и важный разговор, который подтверждает искреннюю дружбу между нашими народами», — написал украинский президент в Telegram.

Зеленский отметил, что обсудил со своим итальянским коллегой возвращение украинских детей, которых похитила Россия, а также евроинтеграцию, санкционное давление на РФ и создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Украинский президент также призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал мог начать работу в ближайшее время.

Зеленский поблагодарил Маттарелли за помощь и поддержку территориальной целостности Украины, а также за организацию Международной конференции по вопросам восстановления Украины.

9 июля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV. В пресс-службе Ватикана сообщили, что понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Зеленский также встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины.