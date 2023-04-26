Ускоренное вступление в ЕС и дополнительный миллиард евро: Шмыгаль провел переговоры с лидерами Италии 26 апреля, 20:37 Денис Шмыгаль и Джорджа Мелони (Фото:Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 26 апреля, находится с визитом в Риме. Он в том числе встретился с итальянской коллегой Джорджей Мелони, президентом Италии Серджо Маттареллой и принял участие в Конференции по восстановлению Украины.

Как сообщает ANSA, Мелони во время брифинга с украинским премьером подчеркнула, что Италия продолжит оказывать Украине полноценную политическую, военную и гуманитарную поддержку и помогать с восстановлением стратегических объектов инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах, а также поддерживать украинскую формулу мира.



Видео дня

Читайте также: Владислав Рашкован Институциональная архитектура обновления

Премьер Италии также призвала признать усилия Киева по продвижению реформ и ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС. Она напомнила, что в 2024 году Италия будет председательствовать в Большой семерки и использует свое влияние для поддержки Украины. По словам Мелони, Италия хочет в 2025 году провести масштабную Конференцию по восстановлению Украины.



«Наша задача — помочь Украине написать новую главу ее истории, а у Италии есть все необходимое, чтобы стать главным героем», — заявила премьер.

Президент Италии Маттарелла во время переговоров со Шмыгалем заверил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Премьер Украины также встретился с руководством итальянского парламента и подчеркнул, что Украину поддерживают и Сенат, и Палата депутатов.



У себя в Telegram Шмыгаль рассказал о результатах конференции по восстановлению Украины в Риме. На мероприятии подписали:



меморандум между МИД Украины и Итальянским торговым агентством для активизации торгового сотрудничества;



меморандум для защиты окружающей среды и восстановления экологии;

меморандум о сотрудничестве в сфере промышленности;

меморандум между Укрзализныцей и компанией MERMEC, которая занимается диагностикой железнодорожных путей;

меморандум между аграрными ассоциациями для « воплощения современных проектов в процессе восстановления Украины»;

воплощения современных проектов в процессе восстановления Украины»; меморандум между Укргидроэнерго и компанией We Build, который касается сотрудничества в строительстве гидроэлектростанций.

Также экспортно-кредитное агентство Италии в дополнение к линии в 500 млн евро готово выделить 1 млрд евро на поддержку торгово-финансовых операций. Кроме того, будет подписан меморандум о сотрудничестве между Харьковской областью и регионом Эмилия-Романья, Киевской областью и Тосканой.

26 апреля президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Джорджей Мелони. Они обсудили оборонное сотрудничество и будущие международные мероприятия.