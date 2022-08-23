Проработают предложения. Берлин проведет в октябре конференцию по восстановлению Украины — Шольц 23 августа, 17:24 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Германия, председательствующая в Большой семерке в этом году, проведет в октябре конференцию по восстановлению Украины. Ее во время саммита Крымской платформы 23 августа анонсировал канцлер Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно учитывать масштабы и ускорить работу, начатую в швейцарском Лугано, где в начале июля состоялась конференция по восстановлению Украины.

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«В поддержку этого процесса я, как президент G7, вместе с Европейской комиссией проведу экспертную конференцию высокого уровня по реконструкции в Берлине в октябре», — заявил Шольц.

Задача, по его словам, — собрать международных экспертов как можно быстрее и проработать уже представленные предложения.

4−5 июля в Лугано прошла масштабная Международная конференция по восстановлению Украины. Украинское правительство представило мировому сообществу свою концепцию плана Маршалла — за $750 млрд в течение десяти лет страну должны не только отстроить, но и подогнать под европейские стандарты. Международные доноры приняли общую концепцию с одобрением и обещали подумать.

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