Конец войне: КНДР и Южная Корея подпишут мирный договор

В конце года будет подписан мирный договор между КНДР и Южной Кореей

Лидеры КНДР и Южной Кореи намерены в конце года подписать мирный договор, который положит конец войне между двумя странами.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин во время переговоров наедине подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

Here's the full English text of the "Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula": pic.twitter.com/8sMijU1MYR — James Griffiths ???????????????????????????????????? (@jgriffiths) 27 апреля 2018 г.

"Оба лидера торжественно заявляют ... что на Корейском полуострове больше не будет войны, и началась новая эпоха мира", - говорится в заявлении.

В декларации также упоминаются планы южнокорейского президента посетить Пхеньян в этом году.

Страны также договорились начать переговоры во всех областях, на разных уровнях, в том числе и на высоком и принимать необходимые меры для реализации планов, согласованных на саммите.

В декларации указано, что Южная и Северная Корея прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга.

Военные Южной Кореи и КНДР также договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств.

Северная и Южная Кореи формально остаются в состоянии войны, поскольку война 1950-1953 годов закончилась заключением перемирия, а не мирного договора.

"Ким Чен Ын и я согласились с тем, что будет достигнута полная денуклеаризация (на Корейском полуострове), и это наша общая цель", - заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после подписания декларации.

Первый за время правления Ким Чен Ына в КНДР межкорейский саммит начался в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне.