Конец войне: КНДР и Южная Корея подпишут мирный договор

Лидеры КНДР и Южной Кореи намерены в конце года подписать мирный договор, который положит конец войне между двумя странами.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин во время переговоров наедине подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

Here's the full English text of the "Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula": pic.twitter.com/8sMijU1MYR