Конец самой кровопролитной войны в Африке: в Эфиопию прибыла высокая делегация из Эритреи

В столицу Эфиопии Аддис-Абебу прибыла высокая делегация во главе с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом.
Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.
Целью данного визита являются переговоры о прекращении многолетнего конфликта между странами.
За 20 лет территориальных споров Эритрея впервые направила в Эфиопию делегацию столь высокого уровня.
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Отметим, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что Эфиопия согласилась подписать мирное соглашение с Эритреей, завершив таким образом территориальный конфликт, который длился два десятилетия.
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