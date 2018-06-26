26 июня 2018, вторник

Конец самой кровопролитной войны в Африке: в Эфиопию прибыла высокая делегация из Эритреи

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Боевые действия на границе двух стран начались в 1998 году
Фото: assenna.com

Боевые действия на границе двух стран начались в 1998 году

В столицу Эфиопии Аддис-Абебу прибыла высокая делегация во главе с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом.

Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.

Целью данного визита являются переговоры о прекращении многолетнего конфликта между странами.

За 20 лет территориальных споров Эритрея впервые направила в Эфиопию делегацию столь высокого уровня.

Отметим, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Эфиопия согласилась подписать мирное соглашение с Эритреей, завершив таким образом территориальный конфликт, который длился два десятилетия.

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