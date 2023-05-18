Министр обороны Польши выразил надежду, что мир уже наблюдает конец эпохи Путина 18 мая, 15:31 Блащак напомнил, что Кремлю нельзя доверять (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя сроки окончания войны России против Украины, выразил надежду, что сейчас мир наблюдает конец эпохи российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью польской газете Gazecie Olsztyńskiej, пишет PAP.

Блащак заявил, что победа Украины должна быть основана на правах и условиях Киева.

«Это будут решать суверенные украинские власти. И мы будем поддерживать их в этом. Надеюсь, что мы просто наблюдаем, по крайней мере, конец эпохи Путина», — сказал польский министр.

Видео дня

Блащак напомнил, что у Кремля присутствуют империалистические наклонности «постоянно».

«Российская агрессия, к сожалению, подтвердила старую истину — Кремлю нельзя доверять ни в каком отношении. Империалистические наклонности присутствуют там постоянно и в полную силу. И мы говорим об этом уже давно. Мы сигнализировали и предупреждали свободный мир об угрозе со стороны России. После полномасштабного нападения на Украину пришло время проверить нашу солидарность, единодушие и решительность. К счастью, Запад и НАТО прошли это хорошо», — отметил он.

Блащак добавил, что в контексте войны в Украине польская армия быстро вооружается современным вооружением.

«Речь идет о субъектности и независимости Польши. Мы осознаем эту ответственность и момент в нашей истории. Именно поэтому мы укрепляем границу и создаем военные подразделения на востоке Польши», — резюмировал он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

По данным военной разведки, у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.