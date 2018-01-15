Кондолиза Райс назвала Ким Чен Ына умным человеком

Кондолиза Райс считает, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что считает главу Северной Кореи умным человеком.

"Оказалось, что Ким Чен Ын является более умным человеком, чем многие считали ранее", - заявила Кондолиза Райс.

Она сообщила, что последние решения о поездке сборной КНДР на Олимпиаду в Пхенчане и сближении Северной и Южной Кореи являются позитивными, передает CNN.

"Подход к Южной Корее был разумным; решение принять участие в Олимпиаде тоже. Я думаю, что он находится в большей изоляции, чем его отец. Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: Я могу уничтожить США, потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают. А это демотивирует говорить ему правду", - заявила Райс.

Напомним, Южная Корея заявила, что достигнута договоренность с КНДР о проведении новых переговоров.

Переговоры состоятся 15 января в деревне Панмунджом, разделенной между странами.