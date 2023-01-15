Немецкий Rheinmetall не сможет передать Украине танки Leopard в этом году. Поставки затянутся до начала 2024-го — гендиректор 15 января, 16:11 Танк Leopard 2 (Фото:Vestman/flickr)

Немецкий концерн Rheinmetall не сможет подготовить для поставок боевые танки Leopard, которые нужны Украине для борьбы в развязанной Россией полномасштабной войне, раньше 2024 года.

Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag.

По его словам, подготовка танков к бою займет несколько месяцев и обойдется в сотни миллионов евро, которые компания не может выделить, пока заказ не подтвердят. Для ремонта выведенных из эксплуатации танков требуется около года.

Видео дня

«Технику не просто перекрашивают, ее приходится переделывать для использования в условиях военного времени. Танки полностью разбирают, а затем снова строят. Даже если бы решение об отправке наших танков Leopard в Киев было принято завтра, то поставки затянутся до начала следующего года», — сказал Паппергер.

Гендиректор немецкого концерна объяснил: Leopard "чрезвычайно важны" для наступательных действий и отвоевания территорий. С помощью боевых танков армия может прорвать оборону противника и завершить длительную позиционную войну, отмечает он, а с Leopard бойцы смогут продвигаться на десятки километров.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине "небольшое количество" Leopard.

Инфографика: NV

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно Берлин — страна-производитель Leopard и должна согласовывать их реэкспорт из других. На складах концерна Rheinmetall — 22 танка Leopard 2 и 88 старой модели Leopard 1. На прошлой неделе вице-канцлер министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Шольц заявил, что Германия продолжит "тщательно взвешивать каждый шаг" в вопросах поставки ВСУ оружия.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовые уже пять стран.

