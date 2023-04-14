Пекин заявил, что не будет передавать оружие России. Украина находит все больше китайских компонентов на поле боя 14 апреля, 16:55 Флаг Китая (Фото:johnnycui/pixabay)

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Пекин не будет продавать оружие РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины. В то же время на поле боя находят все больше китайских компонентов в российской технике.

Во время пресс-конфренции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в пятницу, 14 апреля, министр повторил, что Пекин якобы сохраняет «нейтралитет» и готов содействовать переговорам, чтобы найти «мирное решение конфликта».

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«Что касается экспорта военных товаров, Китай занимает здравомыслящую и ответственную позицию. Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять экспортом товаров двойного назначения и контролировать его в соответствии с законами и правилами», — цитирует Цинь Гана AP.

Советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк рассказал Reuters, что украинские военные находят все больше электроники из Китая в российском вооружении, которое используют против Украины.

«Тенденция сейчас такая, что там меньше западных компонентов, но больше компонентов — нетрудно догадаться какой страны — конечно, Китая», — сказал он.

Украинские эксперты передали агентству разведданные. Так, в навигационных системах беспилотников Орлан обнаружили детали китайского производства вместо швейцарских, а в системе управления огнем танков РФ — вместо французских.

По словам Власюка, Украина идентифицировала некоторых производителей или поставщиков и поделилась данными с западными союзниками. В МИД Китая заявили Reuters, что всегда имели «нормальное торговое сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды» со всеми странами, включая Россию.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это последовательно отрицает. Киев не видит таких признаков.