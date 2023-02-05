Весной вернутся в Украину. Зенитчики отправились за границу для учений с SAMP/T — Воздушные силы

5 февраля, 13:18
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Наземная система «земля-воздух» SAMP/T-Mamba (Фото:Kevin.B/Wikipedia)

Наземная система «земля-воздух» SAMP/T-Mamba (Фото:Kevin.B/Wikipedia)

Франция и Италия весной поставят Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T. Зенитчики ВСУ уже отправились на учения.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

«Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути. Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba», — заявил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Франция и Италия согласовали технические вопросы передачи Киеву системы противоракетной обороны SAMP-T. Зенитно-ракетный комплекс будет размещен в Украине весной 2023 года.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет в зенитные ракетные комплексы SAMP-T.

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях по передаче Украине систем ПВО. Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.

Инфографика: NV
https://www.youtube.com/embed/DmGtCgkgYMk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военные учения Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины SAMP-T

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