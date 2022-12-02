Первые комплексы Hawk от Испании прибыли в Украину — Резников 2 декабря, 18:29 Алексей Резников и Маргарита Роблес (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Испания передала первые зенитно-ракетные комплексы Hawk Украине и будет тренировать военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Резников провел встречу с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес в Одессе. Министры почтили память героев, павших в боях за Украину, и посетили украинских защитников в госпитале.

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Инфографика: НВ

«Испания поддерживает Украину: гуманитарная и безопасная помощь будет продолжаться. Больше украинских бойцов пройдут тренировки в Испании. Наш первый Hawk уже поставлен», — написал Резников.

Ранее Испания одобрила передачу Украине пакета военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также четыре системы ПВО Hawk. 10 ноября Роблес сообщала, что ее страна отправит Украине еще две системы Hawk.

Также США обещали передать ракеты для комплексов этого типа, чтобы дополнить испанскую помощь.