Первые комплексы Hawk от Испании прибыли в Украину — Резников
Алексей Резников и Маргарита Роблес (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)
Испания передала первые зенитно-ракетные комплексы Hawk Украине и будет тренировать военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.
Резников провел встречу с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес в Одессе. Министры почтили память героев, павших в боях за Украину, и посетили украинских защитников в госпитале.
«Испания поддерживает Украину: гуманитарная и безопасная помощь будет продолжаться. Больше украинских бойцов пройдут тренировки в Испании. Наш первый Hawk уже поставлен», — написал Резников.
Ранее Испания одобрила передачу Украине пакета военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также четыре системы ПВО Hawk.
Также США обещали передать ракеты для комплексов этого типа, чтобы дополнить испанскую помощь.