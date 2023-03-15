Космическую компанию из Люксембурга заподозрили в предоставлении спутниковых снимков «вагнеровцам» — Euractiv 15 марта, 12:35 Создатель ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

Министерство экономики и МИД Люксембурга подали в суд на компанию Spacety Luxembourg SA за ее предполагаемые связи с Москвой и с ЧВК Вагнера, в частности, сообщает Euractiv.

«США ввели санкции против группы за якобы предоставление спутниковых снимков российской ЧВК Вагнера в январе», — сказано в сообщении.

Минэкономики, МИД и МИД Европы возбудили дело против Spacety в прокуратуре за то, что она якобы предоставила спутниковые снимки «вагнеровцам».

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Два министерства в ответ на запрос RTL заявили, что компания нарушает «санкции ЕС и закон об экспортном контроле от 27 июня 2018 года».

В ответ был расторгнут контракт с офисами дочерней компании в Белвале, а некоторые учреждения приостановили свое сотрудничество со Spacety.

«Это касается Люксембургского института науки и технологий (LIST) и Люксембургского университета, которые официально приостановили свое сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств», — говорится в сообщении.

Spacety Luxembourg S.A. отвергает все обвинения.

