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Компания из ОАЭ сообщила о покупке у Венесуэлы трех тонн золота

Сегодня, 02:19
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EPA

Отношения Noor Capital и Центробанка Венесуэлы регулировали четкие коммерческие контракты

Инвестиционная компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела у Центрального банка Венесуэлы около трех тонн золота.

Как сообщается на сайте компании, сделка состоялась 21 января "в соответствии с международными стандартами и законами, действующими на тот момент".

"Отношения Noor Capital и Центробанка Венесуэлы регулировали четкие коммерческие контракты", - говорится в сообщении.

Представители компании также подчеркнули, что воздержатся от сделок с Венесуэлой до тех пор, пока ситуация в республике не стабилизируется.

Ранее Reuters со ссылкой на информированный источник сообщил, что власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центрального банка и продать в ОАЭ 15 тонн золота.

Напомним, что оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.

Российская Новая газета сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Теги:   ОАЭ Золото Венесуэла

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