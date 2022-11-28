Boeing предложила Пентагону производить высокоточные боеприпасы для Украины, они способны наносить удары по тылу войск РФ — Reuters 28 ноября, 10:09 Снаряд GLSDB, который Boeing предложила производить для Украины (Фото:boeing.co.kr)

Компания Boeing предложила США производить высокоточные недорогие боеприпасы с радиусом действия около 150 км для, что позволит ВСУ наносить удару по глубокому тылу войск РФ, пишет Reuters со ссылкой на документ и источники, знакомые с ситуацией.

Предложение поступило на фоне истощения запасов вооружений, которые страны НАТО могут передать Киеву для борьбы с российской агрессией.

Речь идет о производстве авиабомб малого диаметра GLSDB. Согласно документу, которые есть в распоряжении издания, боеприпас сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетный двигатель M26.

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GLSDB может быть поставлена уже весной 2023 года.

Отмечается, что дальность действия GLSDB в около 150 км позволит украинской армии поражать ценные военные цели в глубоком тылу армии РФ, которые ранее были недосягаемы.

Согласно документу — предложению компании Boeing Европейскому командованию США (EUCOM), которое следит за вооружениями, направляемыми в Украину, — основные компоненты GLSDB будут взяты с текущих американских складов.

Представитель компании Boeing отказался от комментариев. Представитель Пентагона подполковник Тим Горман отказался комментировать предоставление Украине каких-либо «конкретных возможностей», но сказал, что США и их союзники «определяют и рассматривают наиболее подходящие системы», которые могли бы помочь Киеву в борьбе с РФ.

Хотя несколько единиц GLSDB уже изготовлены, существует множество логистических препятствий для начала официальных закупок.

Ракетный двигатель М26 является относительно доступным, а GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за единицу. Это делает боеприпасы GLSDB недорогими, а их основные компоненты — легкодоступными.

Снаряды управляются с помощью GPS, могут устранять некоторые электронные помехи и использоваться в любых погодных условиях. Их также применяют против бронированной техники.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО оказывают Украине военную помощь, передавая военную технику и боеприпасы к ней.

В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму.

Генсек отметил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.

21 ноября Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов. Он призвал страны альянса нарастить производство оружия для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов. По его мнению, для этих целей каждое государство должно до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.