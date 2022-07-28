Компания Baykar бесплатно предоставит Украине Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Польше

28 июля, 12:09
Bayraktar (Фото:mustafa akman/www.flickr.com)

Bayraktar (Фото:mustafa akman/www.flickr.com)

Компания Baykar бесплатно предоставит Украине Bayraktar, на который собирали средства в Польше, сообщил инициатор сбора средств, журналист Славомир Сераковский.

«В условиях акции мы бесплатно пожертвуем беспилотник Bayraktar TB2 украинцам, чтобы они могли защитить родину наилучшим образом», — говорится в письме компании, которое Сераковский опубликовал в Facebook.

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Журналист рассказал, что собранные на Baykar 22 миллиона злотых (около 5 миллионов долларов) можно будет выделить на гуманитарную помощь пострадавшим.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1519627651773946&set=a.317803231956400

24 июля в Польше завершили сбор средств на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. Взносы сделали более 200 тысяч человек.

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Впервые кампанию по сбору на Байрактар для Украины провели в Литве. Литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас всего за три дня собрал пять миллионов евро на турецкий беспилотник.

Когда сбор средств завершился, турецкая компания Baykar Makina заявила, что передаст Байрактар бесплатно. Собранные деньги литовцы направили на боеприпасы для беспилотника.

8 июля беспилотник Bayraktar Vanagas (Ястреб), на который собирали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Акцию по сбору средств на Байрактары провели и в Украине. Волонтер и телеведущий Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков объявили сбор в 600 млн гривен сразу на три беспилотника. Но украинцы всего за три дня собрали деньги на четыре Байрактара.

27 июня компания-производитель беспилотников сообщила, что не будет принимать деньги и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине, 28 июня акцию анонсировали в Польше. Средства запланировали собрать за месяц.

18 июля в Норвегии тоже запустили кампанию по сбору средств для покупки Байрактара для нужд ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=-3LisHO-3nk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Война России против Украины

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