Комитет по международным отношениям Сената Соединенных Штатов поддержал три законодательные инициативы, направленные против РФ из-за войны, которую та начала против Украины. Один из них предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили Суспільному.

По их словам, речь идет о таких документах:

законопроект СТОП Россия и Китай;

законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины; Реклама

законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Сенатор Джин Шахин говорит, что принятие этих документов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе Соединенных Штатов для Украины.

«Мы приняли три законопроекта о принятии мер против России о признании ее государством-спонсором терроризма (из-за того, что она сделала для похищения украинских детей), о возможности использовать замороженные российские активы и поддерживать Украину этими долларами, а также принять меры против Китая за финансирование российской военной машины», — сказала она.

В свою очередь председатель комитета и сенатор Джим Риш заявил, что пока нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате из-за приостановления работы правительства.

«Мы осторожно оптимистично настроены, что мы дойдем до этого в ближайшее время, потому что это очевидно, вопрос, который сейчас является центральным, и это одно из того, что мы можем сделать», — говорит Риш.

Он добавил, что Палата представителей вскоре вернется к работе, и эти вопросы будут среди первых в повестке дня.

20 октября лидер республиканцев Джон Тьюн сообщил, что Сенат США отложит рассмотрение закона о санкциях против России до саммита президента США Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Впрочем, последние заявления Трампа и сообщения в СМИ свидетельствуют, что встреча с Путиным не состоится в ближайшее время.