Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки в правила наложения санкций, пророссийские предложения отклонены

Комитет по процедурным вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который будет представлять в ассамблее проект изменений в правила наложения санкций, поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Две поправки, которые устраняют главные риски документа, были предложены группой депутатов ПАСЕ во главе с представителями Украины. В свою очередь, правки, которые продвигались группой пророссийски депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Это решение неоходимо подтвердить во время голосования в пленарном зале, когда будет рассматриваться сама резолюция. Практика голосований свидетельствует, что поддержка предложения в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за нее.

Главное предложение касается принципа голосования по санкциям. Как известно, резолюция предлагает повысить порог голосования в 2/3 голосов (сейчас - 1/2), что существенно усложняет наложения санкции на Россию. Украинская поправка сохраняет 1/2 голосов для принятия санкций, включая лишение россиян права голоса.

Второе предложение запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранных на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Также комитет рекомендует ассамблеи поддержать норму, которая инициирует наложения на Россию дополнительных наказаний в случае если в РФ, избегая санкций, в 2019 году снова не подаст список своей делегации для участия в работе Ассамблеи.

ПАСЕ будет голосовать по изменениям в регламент, которые могут осложнить наложения санкций на РФ, на заседании 9 октября.

В последние дни сентября политические группы ПАСЕ и правительства всех стран-членов получили из секретариата Совета Европы документ со статусом "не для распространения", в котором говорится о "незаконности" санкций против России, пишет Европейская правда. Документ был подготовлен по просьбе генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.

В описании документа юридический советник СЕ Йорг Полякевич доказывает, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку противоречит духу Устава СЕ (хотя этот механизм также прописан именно в Уставе). Полякевич утверждает, что нужно отменить право Ассамблеи накладывать самые сильные санкции - лишение права голоса делегации стран-нарушителей.

Верховная Рада приняла заявление, согласно которому, в случае снятия ограничений с российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций, Украина пересмотрит принципы сотрудничества с ПАСЕ.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.