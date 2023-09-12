Комитет ПАСЕ назвал Россию диктатурой 12 сентября, 12:17 ПАСЕ (Фото:Adrian Grycuk / Wikipedia)

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека выразил обеспокоенность относительно законности поправок в Конституцию РФ, которые позволили российскому диктатору Владимиру Путину оставаться на посту до 2036 года. Там признали, что Россия фактически стала диктатурой.

Об этом говорится в заявлении ПАСЕ.

Там отметили, что подавляющая власть Путина, которая является результатом «чрезвычайно длительного» срока пребывания в должности, а также отсутствие сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества, «превратили Россию фактически в диктатуру».

Видео дня

Комитет напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает как конституцию России, так и принципы международного права».

В заявлении ПАСЕ сообщается, что российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатура «представляет угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости ее соседей», как это определено в статье 2 Устава ООН.

«Поэтому в первую очередь в интересах народа России, а также Европы и всего мира, чтобы демократия была восстановлена в России», — говорится в сообщении комитета.

Комитет также подтвердил свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая Путина, к ответственности, в частности за аннексию Крыма, войны на территории Донецкой и Луганской областей Украины и сбивание рейса MH17.

3 июля 2020 года Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Голосование за поправки в Конституцию страны-агрессора проходило с 25 июня по 1 июля того же года, явка якобы составила около 65 процентов. Поправки позволяют российскому диктатору вновь баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Он сможет оставаться у власти до 2036 года.

Европейский союз раскритиковал голосование за поправки в Конституцию РФ. В Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправка к статье 79 предусматривает верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.

4 июля поправки к Конституции вступили в силу.

