Комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО 23 марта, 17:05 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Анкаре, Турция, 17 марта 2023 года (Фото:Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

В четверг, 23 марта, комитет по иностранным делам турецкого парламента одобрил ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Yle.

Комитет по иностранным делам единогласно поддержал вступление Финляндии в НАТО.

По данным издания, членство Финляндии все еще нуждается в отдельном одобрении парламента. Вероятно, этот вопрос будет рассмотрен турецким парламентом на следующей неделе.

Видео дня

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приступит к ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО, но отдельно от Швеции.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех стран-членов НАТО.

Но процесс затянулся на фоне сопротивления Турции. Одна из причин, которые официально называла Анкара, — это курдские сообщества, активно действующие в Финляндии и Швеции, в том числе сообщества, принадлежащие к запрещенной в Турции как террористическая Курдской рабочей партии.

Усложнили процесс и акции с сожжением Корана, прошедшие в Стокгольме.

В итоге 29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Кроме Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия: голосование в венгерском парламенте должно состояться 31 марта.