Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста

Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО принял внесенную украинской стороной правку в резолюцию Парламентской ассамблеи Альянса и единогласно осудил строительство Керченского моста.
Об этом написала в Facebook глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии Блок Петра Порошенко Ирина Фриз.
Члены комитета НАТО единогласно осудили строительство Керченского моста. Его Россия незаконно строит, чтобы соединить свою материковую часть с оккупированным Крымом.
"Осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономики и экологии в регионе", - говорится в параграфе, предложенном украинской делегацией.
Кроме того, в резолюции указана необходимость выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии, в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму. Речь идет о приобретении передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности.
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