18 ноября 2018, воскресенье

Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста

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Члены комитета НАТО единогласно осудили строительство керченского моста
Ірина Фріз via Facebook

Члены комитета НАТО единогласно осудили строительство керченского моста

Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО принял внесенную украинской стороной правку в  резолюцию Парламентской ассамблеи Альянса и единогласно осудил строительство Керченского моста.

Об этом написала в Facebook глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии Блок Петра Порошенко Ирина Фриз.

Члены комитета НАТО единогласно осудили строительство Керченского моста. Его Россия незаконно строит, чтобы соединить свою материковую часть с оккупированным Крымом.

"Осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономики и экологии в регионе", - говорится в параграфе, предложенном украинской делегацией.

Кроме того, в резолюции указана необходимость выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии, в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму. Речь идет о приобретении передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности. 

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