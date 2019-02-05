Комитет Европарламента выступил за отмену строительства Северного потока-2 Сегодня, 12:04 342 Цей матеріал також доступний українською EPA Европарламент: Газопровод усиливает зависимость ЕС от российского газа EPA

Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал резолюцию, в которой говорится о необходимости продления антироссийских санкций и об отмене строительства Северного потока -2.

Резолюция призывает отменить строительство Северного потока-2, поскольку газопровод усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и угрожает внутреннему рынку содружества.

Кроме того, члены комитета больше не хотят рассматривать Россию в качестве стратегического партнера, но выступают за избирательное сотрудничество с РФ.

"ЕС должен сотрудничать с Россией только в областях, представляющих общий интерес, что делает необходимым пересмотр действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве", – говорится в пресс-релизе комитета.

В резолюции подчеркивается, что полное выполнение Минских соглашений и соблюдение Москвой международного права остаются ключевыми предпосылками для восстановления более тесного сотрудничества между ЕС с Россией.

Исходя из нежелания РФ менять вектор своей внешней политики, текущие санкции ЕС должны остаться в силе, ЕС должен быть готов к новым мерам, особенно в отношении физических лиц.

В Европарламенте осудили кампанию дезинформации со стороны России и кибератаки, направленные на усиление напряженности в ЕС и в его государствах-членах.

"Реакция ЕС на пропаганду и дезинформацию является недостаточной и должна быть еще более усилена, в частности, перед предстоящими европейскими выборами в мае 2019 года", - говорится в резолюции.

Резолюцию поддержали 27 депутатов, четыре проголосовали против, 15 воздержались.

1 января 2019 года началось шестимесячное председательство Румынии в Совете ЕС.

По данным СМИ, Румыния намерена внести изменения в газовую директиву союза для блокировки Северного потока – 2 в конце текущей недели.



