Комитет Европарламента проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды в ЕС

В среду, 10 октября, комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды, говорится пресс-релизе на сайте Европарламента.
"Одноразовые пластиковые изделия, такие как столовые приборы, ватные палочки, тарелки, соломинки, мешалки для напитков и держатели для воздушных шариков, будут запрещены на рынке ЕС с 2021 года согласно проектам планов, утвержденных в среду Комитетом по окружающей среде и общественному здравоохранению", - говорится в сообщении.
Использование некоторых других изделий в ЕС, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для фруктов, овощей, десертов или мороженго.
"Государства-члены будут разрабатывать национальные планы поощрения использования товаров, пригодных для многократного использования, а также для повторного использования и переработки", - отмечается в релизе.
Другие пластмассы, такие как бутылки для напитков, должны собираться отдельно и перерабатываться в 90% объеме к 2025 году.
Как отмечается, сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.
"Государствам-членам необходимо будет обеспечить, чтобы табачные компании покрывали расходы на сбор отходов от своих изделий, включая транспортировку, обработку и сбор мусора", - отметили в Европарламенте.
Доклад, содержащий эти предложения, будет представлен на голосование пленарной сессии Европарламента, запланированной на 22-25 октября, говорится в релизе.
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