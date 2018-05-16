Комитет Европарламента одобрил соглашение Армения-ЕС

Соглашение не может снять тарифные барьеры на армянские товары из-за членства страны в ЕАЭС

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, открыв возможность для более глубокого сотрудничества в различных сферах.

Депутаты Европарламента поддержали соглашения 55 голосами за, два – против, еще семь воздержались от голосования, передает Новости Армении.

В Брюсселе выразили сожаление, что Соглашение не может включать снятие тарифных барьеров из-за членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

В Комитете призвали Армению добиться значительного прогресса в отношении свободы СМИ, независимости судебных органов, борьбы с коррупцией и отмыванием средств, уклонения от уплаты налогов и олигархического контроля.

Они напоминают, что отступление от ценностей ЕС, таких как демократия, верховенство закона или права человека, может спровоцировать приостановление действия соглашения.

Также в Европарламенте приветствовали граждан Армении в связи с недавним мирным переходом власти и поздравили Никола Пашиняна с избранием на пост нового премьера страны.

Кроме того, евродепутаты призывают Армению и Азербайджан увеличить темпы и результаты переговоров после выборов в 2018 году в обеих странах с тем, чтобы положить конец карабахскому конфликту.

Напомним, 14 мая в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и назначенного 8 мая премьер-министром Армении Никола Пашиняна. Новый премьер заявил о планах своего правительства "придать импульс торговым и экономическим отношениям" с РФ, в частности в военно-технической и туристической отрасли.

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