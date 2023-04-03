Впервые с 2017-го. В Брюсселе состоится встреча комиссии Украина—НАТО, которую годами блокировала Венгрия 3 апреля, 12:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В Брюсселе 3−4 апреля состоится заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев примет в нем участие впервые с 2017 года.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, во время визита министр Дмитрий Кулеба проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле.

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Также он обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины, в частности новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь.



С 2017 года, после вступления в силу закона об образовании в Украине, Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина-НАТО. Согласно закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский — Будапешт считает это притеснением права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке.