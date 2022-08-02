Осудили военную агрессию. Комиссия Сейма Латвии поддержала признание России государством-спонсором терроризма

2 августа, 14:18
Комиссия поддержала признание России государством-спонсором терроризма (Фото:www.saeima.lv/lv)

Комиссия поддержала признание России государством-спонсором терроризма (Фото:www.saeima.lv/lv)

Во вторник, 2 августа Парламентская Комиссия по иностранным делам Латвии одобрила проект резолюции о признании действий страны-агрессора России против Украины и ее жителей терроризмом, а самой РФ — государством — спонсором терроризма.

Об этом сообщает LSM.

Вероятно, что Сейм рассмотрит документ на внеочередном заседании в четверг, 11 августа.

В заявлении сказано, что Россия целенаправленно нападает на гражданское население Украины, используя страдания и запугивание как инструмент для попыток деморализовать народ и ВСУ, парализовать дееспособность украинского государства, для попыток оккупировать Украину.

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Депутаты заявили, что Россия осуществляет это насилие для достижения политических целей.

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Члены комиссии категорически осудили военную агрессию РФ и широкомасштабное вторжение в Украину, которое осуществляется при поддержке и участии Беларуси, а также призвали евроатлантическое сообщество и других союзников срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ.

Председатель комиссии Рихард Колс заявил, что в документе содержится призыв и к другим странам выразить такое же отношение касательно России — прямо признать ее государством, поддерживающим терроризм.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

Включение в список государств-спонсоров терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.

Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

https://www.youtube.com/watch?v=Horba_qe4H4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Терроризм Латвия Война России против Украины

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