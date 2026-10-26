Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине установила, что Россия преднамеренно атаковала гражданскую инфраструктуру Украины , в частности энергетические объекты, что квалифицируется как военные преступления и преступления против человечности.

Комиссия назвала главными виновниками ударов российского диктатора Владимира Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, его преемника Андрея Белоусова и начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщает CNN.

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В новом докладе комиссии, который попал в распоряжение CNN, и который только предстоит представить Генеральной Ассамблее ООН, отмечается, что эти атаки были преднамеренными и соответствовали государственной политике России, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

«Российские командиры, отдавшие приказы об этих атаках, знали, что объекты теплоснабжения, которые они выбирали в качестве целей, являются жизненно необходимыми для гражданского населения, особенно зимой», — говорится в отчете.

В новом докладе комиссия описывает последствия длительного пребывания на холоде для украинцев. По её данным, медицинские органы Украины зафиксировали случаи смерти из-за низкой температуры в домах и даже в больницах.

Медики сообщали, что прошлой зимой в больницы поступали пациенты с обморожениями различной степени тяжести и переохлаждением. Они получали эти травмы дома из-за отсутствия отопления.

В отчете также приведены показания женщины из Днепра, которая рассказала о последствиях российских атак.

«Холод — он парализует тебя. Просто нет никакой возможности согреться, и в голову лезут ужасные мысли», — сказала она.

В докладе названы несколько высокопоставленных должностных лиц РФ, которых комиссия считает наиболее ответственными за военные преступления и преступления против человечности.

В частности, в отчете отмечается, что российский диктатор Владимир Путин делал заявления, содержавшие указания относительно атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, комиссия утверждает, что собранные за последние годы доказательства свидетельствуют об ответственности бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, его преемника Андрея Белоусова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова за планирование и организацию этих ударов.

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Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина в связи с незаконной депортацией украинских детей, а в июне 2025 года — ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

CNN отмечает, что в преддверии холодного сезона Россия дала понять, что намерена продолжать атаки. В докладе упоминается заявление российского Минобороны, обнародованное в августе, в котором речь шла об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. В нем также содержалась угроза: «Зимой вы замерзнете».

Во второй части доклада комиссия ООН указывает на доказательства того, что Россия с помощью обмана или принуждения завербовала иностранцев из 29 стран в свою армию. Государство-агрессор нарушало основные права завербованных иностранцев, что имеет признаки торговли людьми.