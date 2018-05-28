28 мая 2018, понедельник

Комиссия Украина-НАТО пройдет на уровне послов

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Заседание Комиссии Украина-НАТО на высших уровнях блокирует Венгрия

Заседание Комиссии Украина-НАТО на высших уровнях блокирует Венгрия

Заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится в понедельник, 28 мая. Об этом сообщает Укринформ.

Заседание Комиссии Украина-НАТО на министерском и президентском уровнях блокирует Венгрия.

Генеральный секретарь в ответе на вопрос о блокировании Венгрией встреч Комиссии Украина-НАТО на уровне выше, чем посольский, заявил, что Украина является очень важным и надежным партнером Альянса и он постоянно контактирует по этому вопросу с Президентом Украины Петром Порошенко и венгерским премьером Виктором Орбаном.

Столтенберг подчеркнул необходимость найти решение в этой проблеме, что гарантировало бы как права этнических меньшинств на использование родного языка, так и обязательное знание государственного языка всеми гражданами страны. Он отметил, что такие проблемы уже решались ранее, и выразил надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время.

На этой неделе в Брюсселе также планируется проведение заседания Совета НАТО-РФ.

Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов Россия вмешивалась в выборах и референдумах в пяти странах-членах НАТО, используя одну типичную схему.

Также Украина передала НАТО доклад о разработке РФ биологического и химического оружия.

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