Путин думает мобилизовать миллионы россиян, ВСУ могут остановить такую армию — командующий ОК Юг

17 декабря, 19:34
Поделиться:
Командующий ОК Юг убежден, что ВСУ могут остановить миллионы россиян (Фото:Reuters/Stinger)

Командующий ОК Юг убежден, что ВСУ могут остановить миллионы россиян (Фото:Reuters/Stinger)

Российский диктатор Владимир Путин думает мобилизовать миллионы россиян, но ВСУ могут справиться и с такой крупной силой.

Об этом заявил командующий Оперативным командованием Юг генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью Sky News.

На вопрос, ожидает ли он мобилизации миллионов россиян, Ковальчук сказал: «Полагаю, что Путин думает об этом»

Видео дня

«Мы не можем исключать такой вариант. Мы должны быть к этому готовы», — добавил он.

Читайте также:

Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer) Генерал Ходжес выразил сомнения в способности РФ осуществить новое наступление в начале следующего года

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина справиться с такой мощной силой вторжения, он сказал: «Определенно да».

«Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должна быть ясной. Если Путин проведет полную мобилизацию, наши партнеры готовы предоставить нам все силы и средства, чтобы остановить не трехсоттысячную, а миллионную армию», — отметил он

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может начаться уже в феврале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что зимой РФ может пойти в новое наступление в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным украинской разведки на 17 декабря, войска РФ не готовы к новому полномасштабному вторжению в Украину.

https://www.youtube.com/embed/e3zGhIdCZSw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X