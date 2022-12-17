Путин думает мобилизовать миллионы россиян, ВСУ могут остановить такую армию — командующий ОК Юг 17 декабря, 19:34 Командующий ОК Юг убежден, что ВСУ могут остановить миллионы россиян (Фото:Reuters/Stinger)

Российский диктатор Владимир Путин думает мобилизовать миллионы россиян, но ВСУ могут справиться и с такой крупной силой.

Об этом заявил командующий Оперативным командованием Юг генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью Sky News.

На вопрос, ожидает ли он мобилизации миллионов россиян, Ковальчук сказал: «Полагаю, что Путин думает об этом»

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«Мы не можем исключать такой вариант. Мы должны быть к этому готовы», — добавил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина справиться с такой мощной силой вторжения, он сказал: «Определенно да».

«Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должна быть ясной. Если Путин проведет полную мобилизацию, наши партнеры готовы предоставить нам все силы и средства, чтобы остановить не трехсоттысячную, а миллионную армию», — отметил он

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может начаться уже в феврале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что зимой РФ может пойти в новое наступление в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным украинской разведки на 17 декабря, войска РФ не готовы к новому полномасштабному вторжению в Украину.