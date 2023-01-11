Командующим оккупационными войсками в Украине назначили главу Генштаба РФ Герасимова

11 января, 17:38
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Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим объединенной группировкой войск начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«11 января 2023 года Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией», — говорится в сообщении российского министерства.

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Отмечается, что командующим объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Его заместителями назначены:

  • главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин,
  • главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков,
  • заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

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6 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что командование российской армии не оправдало ожидания Кремля и, вероятно, его заменят.

Накануне опальный российский генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Также 26 декабря в России в четвертый раз с начала полномасштабной войны против Украины сменили командующего западным военным округом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Валерий Герасимов

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