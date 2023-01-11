Командующим оккупационными войсками в Украине назначили главу Генштаба РФ Герасимова
Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)
Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим объединенной группировкой войск начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
«11 января 2023 года Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией», — говорится в сообщении российского министерства.
Отмечается, что командующим объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Его заместителями назначены:
- главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин,
- главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков,
- заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.
6 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что командование российской армии не оправдало ожидания Кремля и, вероятно, его заменят.
Накануне опальный российский генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.
Также 26 декабря в России в четвертый раз с начала полномасштабной войны против Украины сменили командующего западным военным округом.