США показали атаку истребителя РФ на американский дрон MQ-9 Reaper — видео 16 марта, 11:53 Атака российского истребителя на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Скриншот видео U.S. European Command)

Европейское командование Вооруженных сил США в четверг, 16 марта, обнародовало видео налета российского истребителя Су-27 на американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Как сообщает CNN, на кадрах видно ключевые моменты столкновения в воздухе, которое, по словам Пентагона, длилось от 30 до 40 минут. По данным телеканала, американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные из MQ-9 Reaper до падения дрона в воду.

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На видео видно, что камера MQ-9 Reaper направлена назад к хвосту, а установленный сзади пропеллер вращается. Затем, приближаясь, истребитель РФ сбрасывает топливо, перехватывая американский дрон. На другой части записи российский самолет совершает еще один пролет. Приближаясь, он снова сбрасывает топливо. Когда российский истребитель сталкивается с MQ-9 Reaper, видео с беспилотника прерывается.



Накануне видео вероятного пролета Су-27 мимо американского дрона опубликовал российский Telegram-канал. На нем видно, что беспилотник не был вооружен.



В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».



После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.