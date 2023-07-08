«Серьезный жест Эрдогана». Украина должна оценить возвращение из Турции командиров гарнизона Азовстали — Семиволос 8 июля, 18:36 Командиры гарнизона Азовстали в самолете вместе с президентом Зеленским и главой ОП Ермаком (Фото:Офис президента)

Пять командиров гарнизона Азовстали вернулись 8 июля из Турции в Украину.

«Это довольно серьезный жест со стороны [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — прокомментировал событие в эфире Radio NV Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

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Он также объяснил, почему так считает:

«Насколько я помню, условием было их пребывание в Турции до конца войны. А война не закончилась, а эти люди возвращаются. То есть это жест, который украинская власть и народ должны оценить. Это серьезный жест».

Среди командиров гарнизона, кто вернулся домой:

командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;

заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;

и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;

старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;

командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.

Оборона Азовстали продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Из-за невозможности оборонять руины бывшего предприятия, бойцы вышли из окружения по приказу украинского командования и попали в российский плен.

В сентябре пять командиров были обменяны на 55 российских военнослужащих. Впоследствии руководители гарнизона Азовстали были интернированы в Турцию и находились там.

В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встречался с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где одним из главных был вопрос освобождения пленных.