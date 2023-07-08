«Серьезный жест Эрдогана». Украина должна оценить возвращение из Турции командиров гарнизона Азовстали — Семиволос
Командиры гарнизона Азовстали в самолете вместе с президентом Зеленским и главой ОП Ермаком (Фото:Офис президента)
Пять командиров гарнизона Азовстали вернулись 8 июля из Турции в Украину.
«Это довольно серьезный жест со стороны [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — прокомментировал событие в эфире Radio NV Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.
Он также объяснил, почему так считает:
«Насколько я помню, условием было их пребывание в Турции до конца войны. А война не закончилась, а эти люди возвращаются. То есть это жест, который украинская власть и народ должны оценить. Это серьезный жест».
Среди командиров гарнизона, кто вернулся домой:
командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;
заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;
и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;
старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;
командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.
Оборона Азовстали продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Из-за невозможности оборонять руины бывшего предприятия, бойцы вышли из окружения по приказу украинского командования и попали в российский плен.
В сентябре пять командиров были обменяны на 55 российских военнослужащих. Впоследствии руководители гарнизона Азовстали были интернированы в Турцию и находились там.
В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встречался с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где одним из главных был вопрос освобождения пленных.