«Рвутся в бой». Как чувствуют себя командиры из Азовстали и когда их смогут вернуть в Украину — посол в Турции Боднар 1 ноября, 18:20 В военной форме — командиры из Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Шлега и Олег Хоменко (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в эфире Радио НВ, как чувствуют себя командиры, участвовавшие в обороне Мариуполя, и после большого сентябрьского обмена находятся в Турции.

«Они в отличном состоянии. От них только 15 октября уехали члены семей. До этого их посещали первая леди [Елена Зеленская и глава Офиса президента] Андрей Ермак. Я, конечно, встречаюсь с ними. Конечно, это не открытая территория. С точки зрения безопасности и вероятности, что за ними могут охотиться те же представители российских спецслужб, доступ к ним ограничен», — сказал Боднар.

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Однако каждый день, по словам посла, их посещает один коммуникатор. К тому же у украинцев, заверил дипломат, есть все необходимое:

«Они прошли медицинское обследование, сейчас находятся в хорошей форме. Рвутся в бой, и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим какие-то решения, которые [будут воплощать] их желания».

Впрочем, добавил Боднар, немедленно вернуть командиров на территорию Украины невозможно:

«Есть продолжающийся процеспо обмену. И сразу привезти их в Украину не представляется возможным, поскольку это может нанести ущерб процессам дальнейших обменов или освобождению наших военнопленных. Поэтому смотрим в будущее и считаем, как это будет адекватно, понятно и возможно сделать в ближайшей перспективе».

21 сентября Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров из Азовстали, а также 10 иностранцев.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальное Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

В Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь, и они, согласно договоренностям, будут находиться там до конца войны. Среди них:

герой Украины Денис Прокопенко ( «Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов;

«Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов; Святослав Паламар ( «Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом;

«Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом; Сергей Волынский ( «Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

«Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого;

Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали.