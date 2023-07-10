Советник Байдена: США не знают, почему Эрдоган решил отпустить командиров Азовстали. Не участвовали в процессе 10 июля, 07:45 8 июля пятеро командиров Азовстали вернулись из Турции в Украину (Фото:Офис президента)

США не знают, какой мотивацией руководствовался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда решил передать Украине пятерых командиров гарнизона Азовстали. Вашингтон в этот процесс вовлечен не был.



Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга в воскресенье, 9 июля.

По его словам, вопрос, почему украинских защитников отпустили раньше, чем планировали, «стоит задать непосредственно Эрдогану».

Видео дня

«Мы не были частью этого события и не можем комментировать, чего Эрдоган пытался достичь таким образом», — сказал советник Байдена.



Салливан добавил, что США и весь мир были свидетелями радостной реакции украинцев на возвращение героев.

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов.

Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.