Эрдоган рассказал, как командиров из Азовстали передали Украине несмотря на «возмущение» России 12 июля, 19:42 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В среду, 12 июля, после саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, как командиров из Азовстали передали Украине несмотря на позицию страны-агрессора России.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Европейская правда.

Эрдоган отметил, что Украина и Россия достигли договоренности, по которым военные командиры, которые защищали Азовсталь, останутся в Турции. Турция предоставила им убежище для выполнения договоренностей между Россией и Украиной.

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«Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас», — подчеркнул президент Турции.

Эрдоган сказал, что решил отдать защитников Азовстали только потому, что такую просьбу высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мы получили этот запрос, мы передали этих командиров», — отметил он.

Однако Эрдоган не считает, что такие действия имели влияние на отношения с Россией. Он отметил, что разрешение забрать командиров-защитников Азовстали в Украину «вышел на позитив» в отношениях Турции с Россией.

Эрдоган также спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре.

«Сперва Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», — подчеркнул Эрдоган.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов.

10 июля посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Турция не выдвигала никаких условий Киеву по возвращению командиров обороны Мариуполя.

9 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что возвращение из Турции в Украину пятерых командиров гарнизона Азовстали состоялось согласно нормам международного права.

Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.