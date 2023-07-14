«Эрдоган смог согласовать». Ермак прокомментировал возвращение командиров Азовстали из Турции 14 июля, 19:23 Командиры гарнизона Азовстали в самолете вместе с президентом Зеленским и главой ОП Ермаком (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал возвращение из Турции командиров, которые держали оборону на Азовстали в Мариуполе.

Как сообщает Радио Свобода, в разговоре с украинским журналистами Ермак сказал, что «мы разговаривали с нашими парнями каждую неделю».



«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган смог согласовать возвращение. Не исключаю, что формат сможет сработать [снова], поэтому не хотел бы говорить о деталях. Не видим угрозы, которая могла бы повлиять на дальнейшие обмены», — заявил он.

Видео дня

У главы ОП спросили, говорил ли Эрдоган российскому диктатору Путину о своем решении. Ермак ответил, что не знает.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что домой возвращаются пять командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подчеркнул, что командиры вернулись из Турции согласно нормам международного права.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Турция не выдвигала никаких условий Киеву по возвращению командиров.

Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. После освобождения из российского плена они провели в стране более девяти месяцев.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.