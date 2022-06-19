Командиры Азова, взятые в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО в Москве — росСМИ 19 июня, 18:00 Цей матеріал також доступний українською СИЗО Лефортово, где якобы находятся командиры Азова, неофициально подчиняется ФСБ (Фото:A.Savin / WikiCommons)

Как сообщают российские СМИ, командиры полка Азов, попавшие в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО Лефортово в Москве, которое неофициально подчиняется ФСБ РФ.

Об этом в воскресенье, 19 июня, пишет подконтрольное Кремлю агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

Фото: ТАСС / Telegram

Накануне командир Азова Денис Прокопенко временно передал свои обязанности Никите Надточию. Он будет исполнять обязанности командира до возвращения Прокопенко в Украину.

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Защитники Мариуполя в плену: что известно

После двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов защитники Мариуполя вынуждены были отойти на территорию завода Азовсталь. Находясь в полном окружении, они продолжали борьбу с оккупантами, однако, на территории завода заканчивались запасы пищи, лекарств, питьевой воды и боеприпасов. Кроме того, сотни раненых бойцов лечились в условиях антисанитарии и нуждались в дальнейшей госпитализации.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу с просьбой эвакуировать их из Азовстали, применив к ним процедуру extraction (экстракции). Однако Россия не дала согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа. В Генштабе ВСУ заявили, что командиры находящихся на Азовстали подразделений получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

В связи с этим территорию завода начали покидать первые защитники Мариуполя. Ночью 17 мая 53 тяжелораненых украинских военных с Азовстали доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска Донецкой области для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор.



Эвакуация с Азовстали длилась несколько дней. Ее сопровождал Международный комитет Красного Креста, записывавший личные данные украинских военных.

Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что в российский плен попали более 2500 защитников Мариуполя с завода Азовсталь. Украинская правда публиковала данные о том, что с Азовстали вышли 2449 украинских бойцов, которых по состоянию на 9 июня содержали на оккупированных РФ территориях Украины.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев Азовстали не было.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена.

Освобождением бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

В начале июня Украина вернула 210 тел военных, большинство из которых — защитники Мариуполя. Позже были возвращены тела еще 64 погибших украинских военных с Азовстали.

Процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя, как и переговоры по поводу обмена пленных, продолжаются.



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