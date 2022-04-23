Командира российской бригады, совершавшей зверства в Буче, повысили в звании

23 апреля, 21:00
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Азатбек Омурбеков командовал российской бригадой, совершавшей зверства в Буче (Фото:Минобороны РФ)

Азатбек Омурбеков командовал российской бригадой, совершавшей зверства в Буче (Фото:Минобороны РФ)

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Командир 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Азатбек Омурбеков, попавший под западные санкции из-за причастности к зверствам в Буче, получил новое воинское звание.

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Об этом свидетельствует сообщение Минобороны РФ, в котором Омурбекова назвали полковником.

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«В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отбито более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии», — сообщило российское Минобороны.

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Где происходили эти события, ведомство не указывает.

На последних публичных фотографиях Омурбекова с ноября 2021 видно, что на его погонах только две звезды, что соответствует званию подполковника. Когда он получил третью звезду, неизвестно.

Ранее российский диктатор Владимир Путин дал почетное звание «гвардейской» российской 64-й бригаде, устроившей зверства в Буче.

Великобритания ввела санкции против командующего 64-й мотострелковой бригадой РФ Азатбек Омурбекова, поскольку эту бригаду считают причастной к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

Резня в Буче: что известно о преступлениях российских оккупантов в Киевской области

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

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Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, активно распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ.
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Буча Киевская область Российские военные Ирпень Война России против Украины

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