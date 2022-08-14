Командира полка Азов Дениса Прокопенко, вероятно, вывезли в Россию — жена 14 августа, 15:06 Командир полка Азов Денис «Редис» Прокопенко находится в российском плену (Фото:Скриншот из видео полка Азов)

Жена командира полка Азов Дениса «Редиса» Прокопенко Екатерина заявила, что ее мужа, вероятно, вывезли в Россию. Государственные структуры и Красный Крест окончательно не подтверждают эту информацию.

Об этом она рассказала в интервью Суспільне

Екатерина Прокопенко отметила, что узнала о местонахождении мужа через российские СМИ. Однако из-за того, что информацию не предоставляют официально ей «трудно что-либо подтвердить».

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«Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Относительно места нахождения Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-нибудь подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше», — заявила жена командира.

Екатерина раскритиковала работу Красного Креста, который должен предоставлять информацию о пленных и под гарантии которого защитники Мариуполя сдавались в плен в мае.

«Это по сути работа Красного Креста — отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д», — говорит она.

Екатерина Прокопенко также сетует на коммуникацию Красного Креста с родственниками. По ее словам, были случаи, когда Красный Крест звонил родным, сообщал, что их сыновья находятся в Еленовке или Новоазовске.



В то же время, по ее словам, в ЧХ родственникам не давали ответов относительно здоровья, питания, условий содержания, пыток, медобслуживания пленных, хотя они должны это сделать.

Об этом ярко говорит кейс трагедии в Еленовке.

«Почему в Еленовке не было представителей, которые бы увидели, что по спискам в бараках отсутствуют эти люди, которые перемещены в этот страшный барак? Почему они не следили, что там в окрестностях Еленовки выкапывают ямы под могилы? Чтобы проверить списки погибших и раненых в Еленовке, которые предоставила Россия, необходимо, чтобы приехала какая-то независимая экспертная сторона, которой нет. Как мы думали, она должна выходить из Красного Креста или ООН, но ее нет, поэтому нет веры в эти списки», — заявила Прокопенко.

«В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого не спроси, никто ни разу не видел Красный Крест, только на выходе из Азовстали», — добавила Екатерина Прокопенко.

В июне российские СМИ сообщали, что попавшие в плен в Мариуполе командиры полка Азов находятся в СИЗО Лефортово в Москве, которое неофициально подчиняется ФСБ РФ. Фамилии военнослужащих не раскрывались.

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