16 июня 2018, суббота

Команда Трампа игнорирует подготовку к встрече с Путиным - СМИ

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Мексиканские футбольные фанаты на Красной площади в Москве в масках Ким Чен Ына, Путина и Трампа

Мексиканские футбольные фанаты на Красной площади в Москве в масках Ким Чен Ына, Путина и Трампа

Команда президента США Дональда Трампа игнорирует его пожелание о начале подготовки встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Трамп попросил начать подготовку к встрече с Путиным еще в ноябре 2017 года после переговоров на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

"После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - отметил источник. Он также подчеркнул, что идея Трампа о встрече с Путиным не нашла поддержки у его советников в Совете национальной безопасности.

В результате было принято решение временно проигнорировать пожелание президента и заняться организацией встречи только в том случае, если Трамп о ней вспомнит.

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