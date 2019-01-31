Колумбия запретила въезд более чем 200 чиновникам и приверженцам Мадуро Сегодня, 03:54 64 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Власти Колумбии запретили въезд в страну более чем 200 венесуэльским чиновникам и приверженцам президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Republica со ссылкой на главу миграционной службы Колумбии Кристиана Крюгера Сармьенто.

Как уточнил дипломат, эти меры приняты в рамках соглашений Группы Лимы.

Директор миграционной службы не исключил возможности увеличения масштабов санкций, так как пока речь идет лишь о предварительном списке мер.

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Напомним, что 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.