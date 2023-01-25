«Не занимает чью-либо сторону». Колумбия не будет отправлять оружие Украине — президент 25 января, 08:20 Густаво Петро (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не будет отправлять оружие в Украину, несмотря на просьбу США.

Об этом сообщает 360 news.

По его словам, конституция Колумбии «предписывает мир», так что вооружение «останется в Колумбии», а сама страна «не занимает чью-либо сторону».

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«В последние годы Колумбия покупала российскую военную технику, вертолеты и т. д. для своих целей внутри страны. Для своих целей внутри страны этот материал есть, у него проблемы с обслуживанием, поэтому помощь сейчас невозможна», — сказал он.

Петро заявил, что Колумбия «с миром», поэтому в этой войне не будет применяться ее оружие.

По данным СМИ, армия Марокко передала Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии на ремонтной линии мастерских компании Экскалибур.