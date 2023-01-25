«Не занимает чью-либо сторону». Колумбия не будет отправлять оружие Украине — президент
Густаво Петро (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не будет отправлять оружие в Украину, несмотря на просьбу США.
Об этом сообщает 360 news.
По его словам, конституция Колумбии «предписывает мир», так что вооружение «останется в Колумбии», а сама страна «не занимает чью-либо сторону».
«В последние годы Колумбия покупала российскую военную технику, вертолеты
Петро заявил, что Колумбия «с миром», поэтому в этой войне не будет применяться ее оружие.
По данным СМИ, армия Марокко передала Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии на ремонтной линии мастерских компании Экскалибур.