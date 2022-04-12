Большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса — CNN
По данным CNN, колонна находится возле Матвеева Кургана в Ростовской области (Фото:CNN)
Большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса, сообщает телеканал CNN, который проанализировал видео, распространенное в соцсетях.
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По данным телеканала, колонна находится возле Матвеева Кургана в Ростовской области и «машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса».
Телеканал также приводит слова советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который сказал, что российское наступление на Донбасс «уже началось».
По его словам, Россия продолжает накапливать силы в регионе.
Украинские и западные официальные лица заявили в последние дни, что наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач РФ в попытках захватить Киев.
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