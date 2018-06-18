Количество ядерных боеголовок в мире уменьшилось? Почему ведущие ядерные государства продолжают наращивать свой арсенал

КНДР за прошедший год существенно увеличила свой потенциал в сфере производства ядерного вооружения

Арсенал ядерного оружия уменьшается, однако расходы ядерных государств на модернизацию вооружения - растут. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. В начале этого года девять мировых ядерных держав располагали почти 14,5 тыс. ядерных боеголовок, что на 470 единиц меньше, чем в прошлом году. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По оценкам исследователей, более 3,5 тыс. ядерных боеголовок находятся в полной боевой готовности. Договор о ядерном разоружении, заключенный между Россией и США в 2010 году, существенно сказался на процессе сокращения ядерных вооружений, отмечают исследователи. Еще в 80-е годы в мире насчитывалось более 70 тыс. ядерных зарядов, говорится в докладе.

Мировые тенденции ядерных вооружений

США, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея - это 9 ядерных стран мира. На долю США и России приходится 92% всего объема ядерных вооружений. Обе страны реализуют большие и дорогие программы замены и модернизации ядерных боеголовок, ракет и производства ядерного оружия. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института мирных исследований.

До 2026 года США намерены профинансировать программу по модернизации на 400 млрд долларов.

Ядерный потенциал России несмотря на значительный объем не модернизируется, но и не сокращается

По информации министерства обороны США, правительство оставляет за собой право на разработку нового ядерного вооружения. Впрочем, Соединенные Штаты раскрывают информацию о запасах и ядерном потенциале. Информируют о ядерном оружии также Франция и Великобритания.

Россия отказывается раскрывать информацию о детальном размещении ядерного оружия. В последнее время правительство США также прекратило распространение подробной информации о российских и китайских ядерных силах.

Другие ядерные государства, среди которых Индия, Пакистан и Китай, также намерены разработать новые виды ядерного оружия. Индия и Пакистан выпускают заявления о некоторых ракетных тестированиях, но не предоставляют информации о размерах арсеналов. Израиль традиционно не комментирует информацию о своем ядерном оружии, как и Северная Корея.

КНДР за прошедший год существенно увеличила свой потенциал в сфере производства ядерного вооружения, говорится в докладе СИПРИ. Несмотря на договоренности о перспективе ядерного разоружения, этот процесс может быть длительным, считают аналитики.

Россия, США и КНДР

КНДР имеет собственные разработки ядерного оружия и они достаточно современные, рассказал глава Общества дружбы Украина - КНДР Николай Полищук. Страна вряд ли покупала технологии у бывшего советского союза, убежден эксперт.

На долю США и России приходится 92% всего объема ядерных вооружений

А вот ядерный потенциал России, по мнению эксперта, несмотря на значительный объем, не модернизируется. Но и не сокращается.

"В ближайшее время вряд ли будут происходить уменьшение ядерных потенциалов в связи с увеличением напряжения в мире. Думаю, что та же Россия желает увеличить свое оружие и как-то обойти взятые на себя обязательства. Единственное, что ей не хватает, это материалних, научных и технических средств для этого", - отметил Николай Полищук.

Ядерный потенциал России хоть и устарел, однако остается мировой угрозой, считает Полищук.

Все ядерные страны мира вынуждены или выводить из строя свои вооружения, или модернизировать их, заявила директор Центра ядерного нераспространения Полина Синовец.

Соединенные Штаты не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие

Россия предоставляет некоторую информацию о своих ядерных вооружениях по договору о сокращении стратегических вооружений, отметила она. Однако полностью информируют о разработке и использовании ядерного оружия только демократические страны. А вот ожидать серьезных результатов от договоренностей Трампа и Ким Чен Ына по ядерному разоружению - не стоит, говорит Сыновец.

"Даже если КНДР согласилась на это, общая модернизация будет проходить. Дело в США и России, которые ушли в гонку по вооружению. Им сейчас нужно модернизировать свое вооружение", - подчеркнула эксперт.

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Если же ядерное оружие начнет производить Иран, это может стать угрозой для безопасности на Ближнем Востоке, убеждена Сыновец.

В начале июня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал Организации по атомной энергии Ирана подготовиться к увеличению мощностей по обогащению урана. Американский государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.