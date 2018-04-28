"Когда я был молодым солдатом, угрозу представляли советские танки Т-72 и Т-60. Теперь это изменилось": Помпео сообщил тему разговоров на саммите НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что во время встреч министров стран-членов НАТО на этой неделе много внимания уделялось вопросу противостояния России. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы много говорили о том, как противостоять России. Президент Трамп очень четко дал понять, что выбор за Путиным и россиянами. Мы бы очень хотели, чтобы они вернулись к демократическому миру и вели себя иначе, чем сейчас. Мы полностью готовы к диалогу – выбор принимать ли в нем участие остается за ними", – заявил Помпео.

Также госсекретарь США отметил, что характер угроз, идущих от России, значительно изменился со времен Холодной войны.

"Когда я был молодым солдатом, угрозу составляли танки Т-72 и Е-60, которые ездили равнинами Восточной Германии. Теперь – это изменилось. И мы вместе, и каждая страна в отдельности, и НАТО должны выработать ответ на это. Есть много идей и существует мощный консенсус... в оценке рисков, которые эта гибридная деятельность несет для Запада", – отметил Помпео.

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Ранее сообщалось, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео утвержден в должности государственного секретаря США. Его кандидатуру одобрил Сенат США 24 апреля 2018.