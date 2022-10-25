Когда появится новая угроза со стороны Беларуси — оценка военного эксперта 25 октября, 21:39 Украинский военный во время совместных учениях ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы на границе с Беларусью, 30 сентября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью НВ рассказал, когда появится новая угроза со стороны Беларуси, формирующей сейчас совместную группировку войск с РФ.



«В перспективе месяца вряд ли какая-нибудь угроза будет осуществляться с территории Беларуси, но через месяц число мобилизованных в российской армии будет увеличиваться, и мы с вами увидим, как концентрация российских войск в Беларуси будет увеличиваться. Приведет ли это к проникновению белорусских и российских войск на территорию Украины — вопрос спорный. Потому что беларусам явно и ясно показывают, что не простят заход на территорию Украины. Концентрируются войска НАТО как в Румынии, так и в странах Балтии, это тоже важный фактор давления», — сказал НВ Рустамзаде.

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10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, формирование сил уже началось.

Лукашенко заявил, что основу группировки составят Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории страны.

По словам Лукашенко, такое решение приняли в связи с якобы «обострением на западных границах Союзного государства РФ и РБ».

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны белорусской стороны раздаются регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

Так, 8 октября МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиме с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

12 октября в КГБ Беларуси заявили, что иностранные спецслужбы якобы готовят в Украине «боевиков для полномасштабного вторжения».

Раздавались призывы «не провоцировать агрессию» и от белорусского Минобороны.

Лукашенко пригрозил, что группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Кроме того, по данным белорусского издания Наша нива, Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

14 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране введен режим «контртеррористической операции». В КГБ Беларуси опровергли информацию министра Макея.