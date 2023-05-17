«Обучение просто так не делают». Позитивное решение по истребителям Запад может принять очень быстро — Климкин 17 мая, 07:50 NV Премиум F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В результате визита Владимира Зеленского в ЕС Украина приблизилась к тому, чтобы получить современные истребители от европейских союзников, считает эксглава МИД Павел Климкин.



Турне президента Владимира Зеленского в четыре европейских страны было положительным в смысле предоставления Украине большего количества вооружения.

Об этом сказал в интервью NV экс-глава МИД Павел Климкин.

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«Об оружии — это новые пакеты оружия и возможность говорить об обучении пилотов. В этом смысле реально позитивное продвижение вперед», — пояснил эксминистр.

Он отметил, что Украина приблизилась к положительному ответу по вопросу получения истребителей нового поколения от Запада.

«Обучение пилотов никто просто так не делает, — сказал Климкин. — Перед Второй мировой американцы тоже обучали французских пилотов, но не успели поставлять сами самолеты. Пока наши союзники говорят, что решение не принято».

Однако, по его словам, в обозримом будущем оно может быть принято.

«И когда мы будем к этому готовы логистически и с точки зрения тех, кто может управлять самолетами, решение может быть принято очень быстро», — добавил экс-глава МИД.