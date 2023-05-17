«Обучение просто так не делают». Позитивное решение по истребителям Запад может принять очень быстро — Климкин
F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
В результате визита Владимира Зеленского в ЕС Украина приблизилась к тому, чтобы получить современные истребители от европейских союзников, считает эксглава МИД Павел Климкин.
Турне президента Владимира Зеленского в четыре европейских страны было положительным в смысле предоставления Украине большего количества вооружения.
Об этом сказал в интервью NV экс-глава МИД Павел Климкин.
«Об оружии — это новые пакеты оружия и возможность говорить об обучении пилотов. В этом смысле реально позитивное продвижение вперед», — пояснил эксминистр.
Он отметил, что Украина приблизилась к положительному ответу по вопросу получения истребителей нового поколения от Запада.
«Обучение пилотов никто просто так не делает, — сказал Климкин. — Перед Второй мировой американцы тоже обучали французских пилотов, но не успели поставлять сами самолеты. Пока наши союзники говорят, что решение не принято».
Однако, по его словам, в обозримом будущем оно может быть принято.
«И когда мы будем к этому готовы логистически и с точки зрения тех, кто может управлять самолетами, решение может быть принято очень быстро», — добавил экс-глава МИД.