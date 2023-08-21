В Вашингтоне это озвучили еще год назад. Почему США могут быть заинтересованы в долгой войне на истощение — британский экс-разведчик 21 августа, 10:15 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Киеве, 24 апреля 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS)

На американских складах хранятся тысячи танков, артсистем и бронемашин, которые крайне необходимы ВСУ. Почему Соединенные Штаты не спешат передавать их Украине в разговоре с NV размышляет военный аналитик Фрэнк Ледвидж.

Украина ведет войну так, как умеет это лучше всего — истощая противника и используя подход «откусывай и удерживай» (bite and hold). И западные союзники должны поддержать ее в этом, не навязывая собственный стиль ведения войны, считает Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер британской военной разведки, который преподает военную стратегию и право в Портсмутском университете.

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Но из-за того, что в этой войне на истощение украинская армия делает акцент на получение артиллерийского преимущества, и так же поступает ее враг, ВСУ понадобится масса техники — в том числе для замены утраченной на поле боя.