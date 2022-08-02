Война не закончится через месяц или два. Эксперт дал неутешительный прогноз 2 августа, 14:27 Украинские военнослужащие стоят возле снарядов для гаубицы M777 на линии фронта в Харьковской области, 1 августа (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ подчеркнул, что война России с Украиной надолго и она не закончится через месяц или два.



Он заявил, что украинская государственность для Российской Федерации неприемлема и не будет приемлема, пока «там будет генерироваться та идеология, которая передается всего одним словом „величие“».

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«Именно поэтому я как эксперт отстаиваю главный тезис, что эта война будет продолжительной, она не закончится ни через месяц, ни через два. В лучшем случае стихнет на осень, стихнет эта фаза», — уверен эксперт.

По словам Черника, какого-либо документа во время оперативной паузы может и не быть.

«Пока Карфаген не будет разрушен, пока Российская Федерация не распадется, мы не выдохнем. Именно под таким углом нужно смотреть на происходящие на фронте события. И тогда вся логика или не логика их действий становится совершенно понятной. Империя не собирается сдаваться, она хочет ликвидировать Украину», — добавил он.

Ранее специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров прогнозировал, что России не удастся захватить Донецкую область в ближайшие месяцы, в Харьковской области будет продолжаться позиционная война, а в Херсонской будет разворачиваться контрнаступление ВСУ,

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