«У РФ будут проблемы». Авторитетный военный эксперт рассказал, когда закончится война

3 июня, 13:42
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По мнению Агиля Рустамзаде в августе-сентябре у РФ начнутся проблемы с боеприпасами (Фото:REUTERS/Edgar Su)

По мнению Агиля Рустамзаде в августе-сентябре у РФ начнутся проблемы с боеприпасами (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Авторитетный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью НВ спрогнозировал, когда может закончится война.

По его словам, «справедливо утверждение, что каждая страна имеет запас боеприпасов примерно на 90 дней войны, активных боев, дальше должны включаться производства». Однако, Рустамзаде уверен, что у России возникнут проблемы с производством, так как комплектующих не хватает из-за санкций.

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Эсперт считает, что «у Украины более выгодное положение, тем более, что вы переходите на натовские калибры, а запасы этих боеприпасов хорошо распределены между странами Европы, которые сейчас не ведут активных боевых действий. В то время как Россия уже в ряде ситуаций использует советские боеприпасы».

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По его мнению, при высокой интенсивности боев, пауза в боевых действиях может возникнуть уже в середине августа из-за проблем с боеприпасами у оккупантов.

Эксперт прогнозирует, что уже с начала августа «Украина начнет выдавливать противника со своей территории и достигнет рубежа, после которого начнется какой-то переговорный процесс».

При этом Рустамзаде отметил, что прогнозировать окончание войны очень трудно, так как она «стала классической долгой войной третьего поколения, когда страны воюют с привлечением большого контингента военнослужащих, на долгой линии фронта, воюют артиллерией, имеют мотивацию воевать долго» и «ее результат уже не определяется исключительно успешными военными кампаниями».

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В конце мая исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ прогнозировал, что война может длиться год или два.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Аналитика Боеприпасы Российско-украинская война

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